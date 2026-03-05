menu
Dunia Hari Ini: Pembicaraan Menyangkut Dewan Perdamaian Ditunda Akibat Perang Iran
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menghadiri KTT ASEAN — Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-15, sebagai bagian dari KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia 27 Oktober 2025. (Reuters: Chalinee Thirasupa)

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

Kami memulai laporan ini dengan perkembangan dari Indonesia.

Pembicaraan BoP ditunda

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan pembicaraan mengenai "Dewan Perdamaian" atau Board of Peace Gaza yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump ditangguhkan karena perang di Timur Tengah.

Perang udara AS dan Israel terhadap Iran telah menewaskan puluhan warga sipil, mengacaukan transportasi udara global, dan menyebabkan harga minyak melonjak setelah penutupan Selat Hormuz.

"Ini semua pembicaraan BoP on hold, semua perhatian shifted ke situasi di Iran," kata Sugiono.

"Kalau misalnya BoP kami juga tetap sama temen-teman kami konsultasi dan konsultasi dengan rekan-rekan kami di Teluk, karena mereka mengalami juga diserang, karena mereka juga anggota BoP juga."

Partisipasi Indonesia dalam dewan tersebut menuai kritik dari para ahli dan kelompok Muslim yang mengatakan hal itu mengkompromikan dukungan jangka panjang Indonesia terhadap perjuangan Palestina.

Puluhan jasad pelaut Iran ditemukan

Militer AS menyerang kapal perang Iran di dekat Sri Lanka, tempat polisi telah menemukan jasad 87 pelaut sejauh ini.

