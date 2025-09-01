Dunia Hari Ini: Pemerintah Australia Kecam Unjuk Rasa Anti-Imigrasi

Kami sudah merangkum laporan Dunia Hari Ini untuk memudahkan Anda dalam mengikuti perkembangan selama 24 jam terakhir.

Laporan utama edisi Senin, 1 September 2025 kami hadirkan dari Australia.

Unjuk rasa anti-imigrasi di Australia

Ratusan warga Australia bergabung dalam unjuk rasa anti-imigrasi di seluruh negeri pada hari Minggu yang dikecam oleh pemerintah.

Pemerintah Australia mengatakan otak di balik unjuk rasa ada kaitannya dengan kelompok neo-Nazi yang berusaha menyebarkan kebencian.

Unjuk rasa bertajuk "March for Australia" yang menuntut angka imigrasi Australia diturunkan, terjadi di Sydney dan beberapa ibu kota negara bagian lainnya, seperti Melbourne, Perth, Brisbane, dan Adelaide.

Dalam situs penyelenggara, disebutkan "Migrasi massal telah menghancurkan ikatan yang menyatukan komunitas kita."

"Kami benar-benar mengutuk aksi unjuk rasa March for Australia yang berlangsung hari ini. Ini bukan tentang meningkatkan kerukunan sosial," ujar Murray Watt, seorang menteri senior di pemerintahan Partai Buruh.

DPR dinonaktifkan menyusul unjuk rasa

Partai-partai politik Indonesia sepakat untuk memangkas tunjangan anggota parlemen, kata Presiden Prabowo Subianto kemarin.