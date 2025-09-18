Dunia Hari Ini: Pendiri Perusahaan Es Krim Terkenal Mundur Akibat Isu Gaza

Anda sedang membaca rangkuman Dunia Hari Ini, supaya enggak ketinggalan berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Edisi Kamis, 18 September 2025, kita awali dari Amerika Serikat.

Pendiri Ben & Jerry's mundur

Jerry Greenfield, salah satu pendiri Ben & Jerry's, mengundurkan diri dari perusahaan es krim tersebut karena perselisihan dengan perusahaan induknya, Unilever.

Konflik tersebut muncul terkait sikap Unilever terhadap konflik Gaza.

Dalam surat terbuka, Jerry mengatakan perusahaannya kehilangan independensinya sejak Unilever membatasi aktivitas sosialnya.

Unilever dan Ben & Jerry's sudah berselisih sejak tahun 2021, ketika produsen es krim rasa Chubby Hubby mengatakan akan menghentikan penjualan di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Sejak saat itu, Ben & Jerry's menggugat Unilever atas dugaan upaya untuk membungkamnya, dan menyebut konflik Gaza sebagai "genosida."

Pemimpin oposisi Rusia 'dibunuh dengan cara diracun'

Istri pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny mengatakan analisis laboratorium sampel biologis menunjukkan suaminya dibunuh akibat diracun.