menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Penembakan di Lapangan Sepak Bola di Meksiko, 11 Orang Tewas

Dunia Hari Ini: Penembakan di Lapangan Sepak Bola di Meksiko, 11 Orang Tewas

Dunia Hari Ini: Penembakan di Lapangan Sepak Bola di Meksiko, 11 Orang Tewas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dunia Hari Ini: Penembakan di Lapangan Sepak Bola di Meksiko, 11 Orang Tewas

Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman kejadian di beberapa titik di dunia selama 24 jam terakhir.

Berita utama pembuka edisi Selasa, 27 Januari 2026 kami hadirkan dari Meksiko.

Penembakan di Meksiko, 11 tewas

Sejumlah pria bersenjata melepaskan tembakan di lapangan sepak bola di Meksiko tengah, hingga menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai 12 lainnya.

Baca Juga:

Dalam pernyataan yang diunggah ke media sosial, Wali kota Salamanca, César Prieto, mengatakan para penembak merangsek di akhir pertandingan sepak bola pada hari Minggu (25/01).

Sepuluh orang tewas di tempat kejadian dan satu orang meninggal setelah dilarikan di rumah sakit.

Wali kota itu mengatakan seorang perempuan dan seorang anak termasuk di antara mereka yang terluka.

Baca Juga:

Prieto mengatakan serangan itu merupakan bagian dari "gelombang kejahatan" di Salamanca dan meminta bantuan Presiden Claudia Sheinbaum untuk mengendalikan kekerasan.

Musim dingin di Amerika telan korban jiwa

Badai musim dingin dahsyat di Amerika Utara telah menyebabkan setidaknya sepuluh orang tewas.

Sebelas orang tewas setelah sekelompok penyerang bersenjata melepaskan tembakan di lapangan sepak bola di Meksiko tengah

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI