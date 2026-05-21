Dunia Hari Ini: Penemuan Benda Mencurigakan Picu Evakuasi Bandara Avalon Melbourne

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam.

Berita yang pertama datang dari Australia.

Penemuan benda mencurigakan di bandara Melbourne

Bandara Avalon Melbourne sudahj dibuka kembali setelah proses evakuasi terminal domestik dilakukan pagi ini(21/05).

Saat proses pemeriksaan keamanan ditemukan ada benda yang disebut mencurigakan dan seseorang ditangkap di tempat kejadian.

Tim penjinak bom polisi sempat dipanggil dan sebuah robot dikirim untuk menyelidiki benda tersebut.

Pihak bandara mengeluarkan pembaruan pukul 10:30 pagi yang menyatakan keadaan darurat telah berakhir.

"Terminal domestik di Bandara Avalon Melbourne kini telah dibuka kembali dan operasional telah dilanjutkan," kata seorang juru bicara.