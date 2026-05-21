menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Penemuan Benda Mencurigakan Picu Evakuasi Bandara Avalon Melbourne

Dunia Hari Ini: Penemuan Benda Mencurigakan Picu Evakuasi Bandara Avalon Melbourne

Dunia Hari Ini: Penemuan Benda Mencurigakan Picu Evakuasi Bandara Avalon Melbourne
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bandara Avalon dievakuasi setelah ditemukan benda mencurigakan saat pemeriksaan keamanan. (ABC News)

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam.

Berita yang pertama datang dari Australia.

Penemuan benda mencurigakan di bandara Melbourne

Bandara Avalon Melbourne sudahj dibuka kembali setelah proses evakuasi terminal domestik dilakukan pagi ini(21/05).

Baca Juga:

Saat proses pemeriksaan keamanan ditemukan ada benda yang disebut mencurigakan dan seseorang ditangkap di tempat kejadian.

Tim penjinak bom polisi sempat dipanggil dan sebuah robot dikirim untuk menyelidiki benda tersebut.

Pihak bandara mengeluarkan pembaruan pukul 10:30 pagi yang menyatakan keadaan darurat telah berakhir.

Baca Juga:

"Terminal domestik di Bandara Avalon Melbourne kini telah dibuka kembali dan operasional telah dilanjutkan," kata seorang juru bicara.

"Kepolisian Victoria telah menyatakan bahwa benda tersebut tidak lagi dianggap berisiko."

Tim penjinak bom polisi dipanggil dan sebuah robot dikirim untuk menyelidiki benda yang mencurigakan di Bandara Avalon, Melbourne

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI