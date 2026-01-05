Dunia Hari Ini: Pengganti Sementara Presiden Venezuela Menolak Patuh pada Trump

Anda sedang membaca informasi pilihan mancanegara yang terjadi selama 24 jam terakhir.

Berita dari Venezuela membuka Dunia Hari Ini edisi Senin pertama di tahun ini, 5 Januari 2026.

Sekutu Nicolás Maduro tolak klaim AS bahwa mereka akan 'patuh'

Hal ini bertentangan dengan desakan Donald Trump bahwa presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, siap untuk bekerja sama.

Diketahui bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa AS akan melanjutkan kampanye tekanan, termasuk blokade minyak, dan ia mengharapkan rezim Venezuela untuk mematuhi tuntutan Amerika.

Sementara itu Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino mengatakan pasukan AS membunuh "sebagian besar" pengawal keamanan Maduro dalam serangan militer tersebut.

Seorang pejabat Venezuela, seperti yang dilaporkan New York Times, menyebut jumlah korban tewas mencapai 80 orang, tetapi angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.

Maduro dan istrinya, Cilia Flores, tetap ditahan di New York. Mereka diperkirakan akan menghadapi persidangan pada hari Senin (05/01), waktu setempat, sebagai persiapan untuk persidangan "narkoterorisme" yang akan datang.

Dewan Keamanan PBB juga dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan darurat pada hari Senin (05/01) hari ini.