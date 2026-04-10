Dunia Hari Ini: Penguin Kaisar dan Anjing Laut Berbulu Antartika Terancam Punah

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi utama dunia dalam 24 jam terakhir.

Berita pertama edisi Jumat, 10 April 2026, datang dari antartika.

Penguin kaisar dan anjing laut berbulu Antartika terancam punah

Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) telah merilis pembaruan untuk "Daftar Merah Spesies Terancam Punah."

Daftar tersebut kini mengategorikan kedua hewan tersebut sebagai "terancam punah" karena dampak yang ditimbulkan manusia terhadap lingkungan.

"Penurunan populasi penguin kaisar dan anjing laut berbulu Antartika dalam Daftar Merah IUCN merupakan peringatan akan realitas perubahan iklim," kata direktur jenderal organisasi tersebut, Dr Grethel Aguilar.

Penguin kaisar, spesies penguin terbesar dari 18 spesies penguin di dunia, sebelumnya dikategorikan "hampir terancam" tetapi antara tahun 2009 dan 2018 jumlah mereka turun sekitar 10 persen.

Penurunan yang cepat ini dikaitkan dengan pecahnya es laut lebih awal dan hilangnya es laut, yang dapat menyebabkan anak penguin membeku atau tenggelam.

Trump peringatkan Iran supaya tidak memungut biaya untuk lewati Selat Hormuz

Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan peringatan baru kepada Iran terkait pemungutan biaya terhadap kapal yang menggunakan Selat Hormuz.