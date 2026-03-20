Dunia Hari Ini: Perdana Menteri Australia Disoraki 'Pendukung Genosida' di Acara Salat Id
Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari beberapa belahan dunia selama 24 jam terakhir.
Laporan utama dalam edisi Jumat, 20 Maret 2026 kami hadirkan dari Australia.
PM Australia disoraki di masjid Sydney
Kemarahan terhadap pemerintah meluap di acara salat Id yang dihadiri oleh perdana menteri dan menteri dalam negeri Australia di masjid Sydney.
Anthony Albanese dan Tony Burke duduk dengan tenang ketika sekelompok orang mulai berteriak selama pidato kepada jamaah setelah salat.
Terdengar teriakan-teriakan dari penonton yang meneriakkan "boo Tony Burke, boo Albanese", "pendukung genosida", dan "usir mereka dari sini."
Beberapa hadirin lainnya tampak memberikan sambutan hangat kepada perdana menteri dan anggota parlemen setempat.
Albanese mengatakan kepada wartawan bahwa ada lebih dari 30.000 orang yang hadir dan "secara keseluruhan sambutannya positif".
Kru berita di Lebanon nyaris kena serangan Israel
Sebuah kru berita lolos dari serangan Israel di Lebanon selatan yang mendarat beberapa meter dari tempat mereka melakukan siaran.
Perdana Menteri Anthony Albanese dan Menteri Dalam Negeri Tony Burke disoraki dalam acara Idul Fitri di Sydney, sejumlah kecil peserta menyerukan agar mereka keluar dari ruangan
