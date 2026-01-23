Dunia Hari Ini: Petugas ICE Menahan Anak Berumur Lima Tahun yang Baru Pulang Sekolah

menu
Dunia Hari Ini kembali dengan laporan terkini dari beberapa negara selama 24 jam terakhir.

Laporan utama dalam edisi Jumat, 23 Januari 2026 kami hadirkan dari Amerika Serikat.

Petugas ICE tahan bocah lima tahun sepulang prasekolah

Liam Conejo Ramos dibawa oleh agen federal dari mobil yang mesinnya masih menyala saat pulang dari sekolah prasekolah di Minnesota.

Pihak sekolah dan pengacara keluarga mengatakan ia dan ayahnya dibawa ke fasilitas penahanan di Texas, dan adalah siswa keempat dari Minneapolis yang ditahan oleh petugas imigrasi dalam beberapa minggu terakhir.

Kepala Sekolah Negeri Columbia Heights, Zena Stenvik, mengatakan keluarga yang datang ke AS pada tahun 2024 itu, memiliki kasus suaka yang aktif dan belum diperintahkan untuk meninggalkan negara itu.

"Mengapa menahan anak berusia lima tahun? Anda tidak bisa bilang anak ini akan dianggap penjahat kekerasan."

Dalam kunjungan ke Minneapolis pada Kamis (22/01), Wakil Presiden JD Vance mengatakan ia mendengar "kisah mengerikan" tentang Liam tetapi kemudian mengatakan anak itu hanya ditahan, bukan ditangkap.

Dolar Australia terus menguat terhadap dolar AS setelah angka ketenagakerjaan yang lebih baik dari perkiraan diumumkan.

Seorang anak laki-laki berusia lima tahun telah dibawa oleh petugas imigrasi di Minnesota ke sebuah fasilitas di Texas, Amerika Serikat, bersama ayahnya

Sumber ABC Indonesia
