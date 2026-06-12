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Dunia Hari Ini: Piala Dunia Dimulai, Meksiko Menangi Pertandingan Pertama

Dunia Hari Ini: Piala Dunia Dimulai, Meksiko Menangi Pertandingan Pertama
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Dunia Hari Ini: Piala Dunia Dimulai, Meksiko Menangi Pertandingan Pertama

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Berita dari lapangan hijau membuka edisi Jumat, 12 Juni 2026, hari ini.

Piala Dunia 2026 dibuka

Shakira, Andrea Bocelli, dan penampilan kejutan dari Salma Hayek memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia.

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Shakira membawakan lagu Dai Dai, lagu resmi musim piala dunia, bersama Burna Boy. Bintang Kolombia itu sebelumnya juga sukses dengan lagu Waka Waka (This Time For Africa) dari Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Penyanyi tenor Italia, Andrea Bocelli, dan bintang Korea Selatan, EJAE membawakan DNA, lagu tema resmi turnamen, bersama DJ dan produser Prancis, David Guetta, pada defile bendera.

Piala Dunia FIFA 2026 dibuka dengan pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan dengan kemenangan Meksiko 2-0 di Estadio Azteca, yang diwarnai tiga kartu merah.

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AS prediksi El Niño terbesar

Badan meteorologi Amerika Serikat mengatakan El Niño sudah terbentuk di Samudra Pasifik yang intensitasnya bisa memecahkan rekor dalam beberapa bulan mendatang.

Lembaga Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) secara resmi mengonfirmasi keberadaan El Niño, yaitu pemanasan Samudra Pasifik di dekat khatulistiwa yang memengaruhi pola cuaca di seluruh dunia.

Shakira, Maná, Andrea Bocelli, dan penampilan kejutan dari Salma Hayek memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia

Sumber ABC Indonesia
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