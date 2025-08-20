Dunia Hari Ini: PM Israel Menuduh Australia Sudah 'Mengkhianati' Israel
Dunia Hari Ini menyajikan rangkuman dari berita-berita terbaru dari berbagai belahan dunia dalam 24 jam terakhir.
Edisi Rabu, 20 Agustus 2025 kami hadirkan dari perkembangan terbaru hubungan Australia dengan Israel.
Netanyahu: PM Australia 'mengkhianati' Israel
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dengan mengatakan telah "mengkhianati" Israel.
Unggahan di media sosial menjadi eskalasi terbaru dalam ketegangan hubungan antara Israel dan Australia, serta antara kedua pemimpin secara pribadi, setelah kedua negara saling mencabut visa untuk diplomat dan politisinya.
"Sejarah akan mengingat Albanese apa adanya: seorang politisi lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan kaum Yahudi Australia," kata Netanyahu dalam sebuah unggahan di X.
Pemimpin Oposisi Israel Yair Lapid mengecam Netanyahu atas serangan pribadi tersebut.
"Hal yang memperkuat pemimpin di dunia demokrasi saat ini adalah konfrontasi dengan Netanyahu, pemimpin paling berbahaya secara politik di dunia Barat," unggahnya di X.
Kebakaran sumur minyak ilegal di Jawa Tengah
Petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api yang berlangsung tiga hari di sebuah sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah, yang telah menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai dua orang.
Perdana Menteri Israel menyebut Australia di bawah kepemimpinan Anthony Albanese telah berkhianat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Indonesia Berikan 'Hadiah Istimewa' Untuk Gaza, tetapi Belum Tentu Efektif
- Dunia Hari Ini: Australia dan Israel Saling Mencabut Visa Diplomat dan Politisi
- Dua Influencer Australia yang Cinta Indonesia dan Kagum dengan Hari Kemerdekaan
- Australia Berubah Sikap Soal Palestina, Apa Artinya Bagi Negara Tetangga di Asia dan Pasifik?
- Dunia Hari Ini: Seorang Menteri Israel Berjanji 'Mengubur Negara Palestina'
- Dunia Hari Ini: Bupati Pati Sudewo Didemo dan Terancam Dimakzulkan