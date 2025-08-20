Dunia Hari Ini: PM Israel Menuduh Australia Sudah 'Mengkhianati' Israel

Dunia Hari Ini menyajikan rangkuman dari berita-berita terbaru dari berbagai belahan dunia dalam 24 jam terakhir.

Edisi Rabu, 20 Agustus 2025 kami hadirkan dari perkembangan terbaru hubungan Australia dengan Israel.

Netanyahu: PM Australia 'mengkhianati' Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dengan mengatakan telah "mengkhianati" Israel.

Unggahan di media sosial menjadi eskalasi terbaru dalam ketegangan hubungan antara Israel dan Australia, serta antara kedua pemimpin secara pribadi, setelah kedua negara saling mencabut visa untuk diplomat dan politisinya.

"Sejarah akan mengingat Albanese apa adanya: seorang politisi lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan kaum Yahudi Australia," kata Netanyahu dalam sebuah unggahan di X.

Pemimpin Oposisi Israel Yair Lapid mengecam Netanyahu atas serangan pribadi tersebut.

"Hal yang memperkuat pemimpin di dunia demokrasi saat ini adalah konfrontasi dengan Netanyahu, pemimpin paling berbahaya secara politik di dunia Barat," unggahnya di X.

Kebakaran sumur minyak ilegal di Jawa Tengah

Petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api yang berlangsung tiga hari di sebuah sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah, yang telah menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai dua orang.