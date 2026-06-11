Dunia Hari Ini: Polisi Buru Pelaku Penembakan yang Mematikan di Afrika Selatan
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Berita dari Afrika Selatan kami hadirkan untuk membuka edisi Kamis, 11 Juni 2026.
Dua belas orang tewas ditembak
Dalam sebuah pernyataan, polisi Afrika Selatan mengatakan sedang memburu lebih dari 10 tersangka menyusul serangan di permukiman kumuh Jumpers di Cleveland, sekitar 6 kilometer dari pusat kota Johannesburg.
Motif serangan tersebut belum diketahui dan belum ada penangkapan yang dilakukan.Polisi mengatakan para tersangka tiba dengan sebuah minibus Toyota putih dan memasuki permukiman dari dua titik akses sekitar pukul 23.00 pada hari Selasa waktu setempat.
Mereka melepaskan tembakan di beberapa lokasi sebelum melarikan diri dengan kendaraan yang sama.
Polisi mengatakan para korban terdiri dari sembilan laki-laki dan tiga perempuan. Sebelas di antaranya meninggal di tempat kejadian dan satu korban meninggal di rumah sakit.
Vonis pengadilan militer untuk kasus Andrie Yunus
Empat perwira intelijen militer dijatuhi hukuman hingga tiga tahun penjara, setelah dinyatakan terbukti menyiram aktivis pembela hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus dengan air keras.
Hukuman pengadilan militer ini lebih ringan dari tiga dakwaan yang diajukan terhadap mereka.
Kepolisian Afrika Selatan mengatakan mereka sedang memburu pelaku penembakan yang melakukan serangan hingga menewaskan 12 orang
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