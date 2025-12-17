Dunia Hari Ini: Polisi India Mengonfirmasi Pelaku Serangan di Sydney Berasal dari Hyderabad

Anda sedang membaca rangkuman informasi utama dunia yang terjadi selama 24 terakhir.

Dunia Hari Ini edisi Rabu, 17 Desember 2025 kami awali dari Australia.

Pemakaman pertama korban serangan Bondi

Pagi ini (17/12), umat Yahudi berkumpul di sebuah sinagoge di kawasan Bondi untuk menghadiri pemakaman Rabi Eli Schlanger, seorang guru dan pemuka agama Yahudi yang tewas dalam serangan teror, hari Minggu lalu.

Rabi Eli sudah memimpin "Chabad mission" di Bondi selama 18 tahun. Ia tewas meninggalkan seorang istri dan anak-anaknya yang masih kecil, termasuk bayinya berusia dua bulan.

Pemakaman juga dihadiri oleh Premier New South Wales Chris Minns, Ketua Oposisi Susan Ley, dan mantan perdana menteri Australia, Scott Morrison.

Saat pemakaman, keamanan di kawasan sinagoge diperketat, dengan kehadiran puluhan polisi untuk penjagaan.

Pelaku serangan di Bondi diketahui warga negara India

Polisi India sudah mengkonfirmasi jika salah satu pelaku serangan Pantai Bondi, Sajid Akram, adalah warga negara India, yang berasal dari Hyderabad, Telangana.

Dalam pernyataannya, pihak kepolisian mengatakan Sajid menyelesaikan gelar Sarjana Perdagangan di Hyderabad, sebelum pindah ke Australia pada November 1998, untuk bekerja dan menikah.