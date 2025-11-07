Dunia Hari Ini: Polisi Jerman Selidiki Swastika yang Dilukis Dengan Darah Manusia

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

Edisi Jumat, 7 November 2025 kami awali dengan laporan dari Jerman.

Penampakan lambang swastika di Jerman

Polisi Jerman mengatakan sedang menyelidiki penampakan swastika yang dilukis dengan darah manusia dan ditorehkan pada puluhan mobil, beberapa kotak surat, dan fasad bangunan di pusat kota Hanau.

Juru bicara kepolisian, Thomas Leipold, mengatakan petugas diberitahu pada Rabu malam ketika seorang pria melaporkan melihat logo swastika yang ditorehkan dengan cairan kemerahan pada kap mobil yang diparkir.

Petugas kemudian menemukan hampir 50 mobil telah dirusak dengan cara serupa.

Sebuah tes khusus dengan cepat mengungkapkan bahwa zat tersebut adalah darah manusia.

Pemasangan lambang Nazi, termasuk swastika, adalah ilegal di Jerman.

Topan menghantam Vietnam

Topan Kalmaegi menghantam Vietnam dengan angin kencang dan hujan deras saat mencapai daratan setelah menewaskan sedikitnya 114 orang dan puluhan orang hilang di Filipina.