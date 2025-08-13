Dunia Hari Ini: Polisi Lepaskan Tembakan di Bandara Sydney dalam Sebuah Penangkapan

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.

Berita dari Australia menjadi pembuka edisi Rabu, 13 Agustus 2025.

Polisi lepaskan tembakan di bandara Sydney

Tembakan dilepaskan saat petugas polisi federal berusaha menangkap seorang pria di dalam terminal domestik bandara Sydney, Rabu pagi (13/08).

Polisi federal Australia (AFP) mengatakan mereka datang setelah ada permintaan bantuan dari sebuah maskapai penerbangan karena pria berusia 41 tahun tersebut "berperilaku mencurigakan" di konter check-in.

"Hari ini ... ketika petugas mencoba berbicara dengan pria itu, ia diduga menjadi agresif secara verbal dan fisik, dan kemudian ditangkap," ujar Scott Raven dari AFP.

Saat penangkapan, AFP mengatakan salah satu senjatanya tidak sengaja ditembakkan.

Kemudian peluru yang ditembakkan bersarang di oven salah satu kafe di terminal, hanya satu meter dari tempat senjata tersebut ditembakkan.

Kebakaran hutan melanda tujuan wisata di seluruh Eropa

Petugas pemadam kebakaran di Spanyol, Portugal, Yunani, Turki, dan kawasan Balkan sedang berjuang mengatasi kebakaran hutan, akibat gelombang panas yang menyebabkan suhu udara di atas 40 derajat Celcius.