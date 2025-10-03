Dunia Hari Ini: Polisi mengidentifikasi pelaku serangan teror di sinagoge Inggris
Selamat menyambut akhir pekan!
Kami menghadirkan rangkuman berita-berita utama dari berbagai negara selama 24 jam terakhir.
Laporan dari Inggris akan mengawali Dunia Hari Ini edisi Jumat, 3 Oktober 2025.
Pelaku serangan teror di sinagoge Inggris diidentifikasi
Dua orang tewas dan empat lainnya dibawa ke rumah sakit setelah seorang pria menabrakkan mobilnya ke kerumunan di dekat Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue di Manchester, sekitar pukul 09.30 waktu setempat.
Pria yang mengemudikan mobil kemudian keluar dari mobil, kata polisi, dan mulai menikam para jemaat.
"Kami yakin orang yang bertanggung jawab atas serangan hari ini adalah Jihad Al-Shamie yang berusia 35 tahun," kata Kepolisian Greater Manchester.
"Kami sedang berupaya memahami motif di balik serangan itu sementara penyelidikan terus berlanjut," tambah polisi.
Menteri luar negeri Israel mengkritik Inggris setelah serangan itu, dengan mengatakan negaranya akan "menuntut" tindakan terhadap antisemitisme yang "merajalela".
Dua orang tewas dalam sebuah serangan dekat salah satu sinagog di Manchaster, Inggris
