Dunia Hari Ini: Polisi Tidak Menemukan Indikasi Serangan Teroris Dalam Penusukan di Inggris

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari berbagai pelosok dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan utama dalam edisi Senin, 3 November 2025 kami hadirkan dari Inggris.

Penusukan massal di Inggris

Polisi yang menyelidiki penusukan massal di kereta api Inggris akhir pekan lalu mengatakan tidak ada indikasi bahwa aksi ini adalah serangan teroris.

Inspektur Polisi Transportasi Inggris John Loveless mengatakan dua pria yang ditahan terkait serangan itu adalah warga negara Inggris, dan masih ditahan.

"Pada tahap ini, tidak ada indikasi bahwa itu adalah insiden teroris," katanya.

Sebanyak 10 orang dibawa ke Rumah Sakit Addenbrooke di Cambridge setelah insiden tersebut, sembilan di antaranya diyakini menderita luka yang mengancam jiwa pada saat itu.

"Empat orang telah dipulangkan, namun dua pasien masih mengalami luka yang mengancam jiwa," kata Inspektur Loveless.

Gempa di Afghanistan

Gempa berkekuatan 6,3 skala Richter telah mengguncang wilayah Hindu Kush di Afghanistan utara, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS).

Polisi Inggris telah menangkap dua warga negara Inggris atas dugaan percobaan pembunuhan terkait penusukan massal di kereta api yang melaju dari Doncaster menuju London

Sumber ABC Indonesia
