Dunia Hari Ini: Pria Asal Kota Perth Didakwa Setelah Dituduh Mendukung Serangan Pantai Bondi

Anda sedang membaca rangkuman berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Dunia Hari Ini, edisi Rabu, 24 Desember 2025 kami awali dari Australia.

Pria Perth dituduh mendukung serangan Bondi

Polisi mendakwa Martin Thomas Glynn, 39 tahun, dengan tuduhan membuat komentar anti-Semit di media sosial, setelah ia diduga menyatakan dukungan kepada pelaku penembakan Bondi beberapa jam setelah serangan terjadi.

Saat menggeledah rumahnya, kepolisian Australia Barat diduga menemukan daftar belanja bahan pembuatan bom, bendera Hamas dan Hezbollah yang dianggap kelompok teroris di Australia, enam senapan yang terdaftar, serta sejumlah besar amunisi.

Polisi melakukan penangkapan setelah mendapat dari informasi, sementara kepolisian Australia Barat mengatakan mereka "tidak memiliki catatan kekhawatiran terhadap individu ini" sebelumnya.

Dalam pengadilan yang digelar hari ini (22/12), Martin membantah memiliki minat pada bahan pembuatan bom, mengatakan kalau ia mengunduh informasi tetapi tidak pernah membeli apa pun.

"Saya tidak berniat untuk menyakiti siapa pun," ujarnya.

