Dunia Hari Ini: Puluhan Pantai di Australia Tutup karena Serangan Hiu

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Rabu, 21 Januari 2026, di mana kami menyajikan sejumlah berita pilihan selama 24 jam terakhir.

Laporan utama kami hadirkan dari Australia.

Serangan hiu memuncak, pantai ditutup

Puluhan pantai di sepanjang pantai timur Australia, termasuk di Sydney, ditutup sejak kemarin (20/01) setelah empat serangan hiu tercatat dalam dua hari.

Ini terjadi karena hujan lebat membuat air keruh dan menarik lebih banyak hiu.

Pantai-pantai di kawasan Port Macquarie, sekitar 400 km dari Kota Sydney, ditutup setelah seorang pria digigit hiu saat berselancar di pagi hari.

Otoritas kesehatan mengatakan ia masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi stabil.

"Jika mau berenang, pertimbangkan untuk pergi ke kolam renang lokal karena pada tahap ini, kami menetapkan bahwa pantai tidak aman," kata Steven Pearce, kepala eksekutif Surf Life Saving New South Wales (NSW).

Lagi, insiden kereta di Spanyol

Setidaknya satu orang tewas dan 15 lainnya luka-luka setelah dinding penahan runtuh ke jalur kereta api dekat kota Barcelona, ??Spanyol.