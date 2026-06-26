Dunia Hari Ini: Ratusan Orang Tewas Akibat Gempa Bumi di Venezuela
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini edisi Jumat, 26 Juni 2026, yang merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir.
Kami mengawali edisi ini dengan perkembangan dari Venezuela.
Upaya penyelamatan korban gempa bumi di Venezuela
Upaya pencarian besar-besaran sedang berlangsung untuk menemukan korban selamat dari dua gempa bumi yang melanda Venezuela kemarin (25/06).
Jorge Rodriguez, yang memimpin majelis nasional Venezuela, mengatakan setidaknya 188 orang tewas, 1.520 orang terluka, dan setidaknya 250 bangunan rusak atau hancur.
Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena upaya pencarian masih berlangsung.
Pelaksana Tugas Presiden Decly Rodríguez sudah meminta sejumlah perusahaan untuk menyediakan alat berat konstruksi untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban.
"Saat ini kami sedang melakukan operasi penyelamatan intensif untuk menyelamatkan nyawa," kata Rodríguez, yang menyebut La Guaira "zona bencana."
Taipei dilanda banjir lokal
Hujan deras akibat topan menyebabkan banjir lokal di Taipei dan sebagian wilayah selatan Taiwan kemarin (25/06).
Setidaknya 188 warga tewas dan lebih dari 250 bangunan hilang atau rusak akibat gempa yang dahsyat di Venezuela
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