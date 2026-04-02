Dunia Hari Ini: Roket Artemis II Milik NASA dengan Empat Astronot Lepas Landas ke Bulan

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah berita pilihan dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.

Informasi dari Amerika Serikat membuka edisi hari ini, Kamis, 2 April 2026.

Misi NASA ke Bulan Lepas Landas

Misi Artemis II NASA lepas landas Kamis (02/04) pagi tadi dengan harapan badan antariksa tersebut dapat mengirim manusia mengelilingi Bulan untuk pertama kalinya sejak tahun 1972.

Empat astronot — termasuk seorang perempuan, orang kulit berwarna pertama, dan warga negara non-AS pertama yang melakukan perjalanan melampaui orbit Bumi rendah — berada di dalam kapsul Orion di atas roket SLS generasi berikutnya milik NASA di Cape Canaveral, Florida.

Komunikasi NASA dengan kapsul Orion sempat terputus selama beberapa menit, sebelum akhirnya tersambung lagi.

Komandan Reid Wiseman adalah suara pertama yang terdengar dari kapsul setelah gangguan tersebut, memberi tahu pusat kendali misi bahwa ia dapat mendengar mereka "dengan jelas."

"Senang mendengar suara Anda," kata pusat kendali misi.

"Senang mendengar suara Anda juga," jawab Wiseman.