JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Salju Turun di Australia Pada 'Hari Terdingin di Bulan Maret'

Dunia Hari Ini: Salju Turun di Australia Pada 'Hari Terdingin di Bulan Maret'

Dunia Hari Ini: Salju Turun di Australia Pada 'Hari Terdingin di Bulan Maret'
Dunia Hari Ini: Salju Turun di Australia Pada 'Hari Terdingin di Bulan Maret'

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari beberapa belahan dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan utama kami hadirkan dari Jumat, 27 Maret 2026.

Salju turun di Australia

Salju turun di negara bagian New South Wales, Australia di saat suhu di beberapa titik negara tersebut menyentuh angka di bawah 10 derajat Celcius.

Warga Australia yang tinggal di wilayah Orange dan Millthrope pagi ini bangun disambut oleh salju, misalnya Jeremy Black.

"Mengingat kemarin suhunya sekitar 26 derajat, rasanya sangat aneh," ujarnya.

Peramal cuaca dari Biro Meteorologi, Kate Doyle, mengatakan beberapa daerah di selatan NSW berpotensi memecahkan rekor suhu.

"Beberapa lokasi kami memperkirakan hari ini akan menjadi hari terdingin di bulan Maret sepanjang sejarah," katanya.

Pemimpin oposisi Israel: 'IDF di ambang kehancuran'

Pemimpin oposisi utama Israel, Yair Lapid, menuduh pemerintah mengarahkan Israel menuju "bencana keamanan" karena kekurangan tentara tempur.

Salju turun di beberapa wilayah New South Wales, Australia untuk pertama kalinya pada tahun 2026, seiring dengan penurunan suhu di bawah nol derajat Celsius

Sumber ABC Indonesia
