Dunia Hari Ini: 'Search Engine' di Australia Akan Mengaburkan Gambar Porno Hasil Pencarian

Anda sedang membaca rangkuman sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Edisi Jumat, 5 Desember 2025, dibuka dengan berita dari Australia.

Konten porno hasil pencarian wajib dikaburkan

Mesin pencari di Australia akan diwajibkan untuk mengaburkan hasil gambar pornografi untuk melindungi anak-anak yang sedang mencari informasi tentang perilaku menyakiti diri sendiri ke layanan kesehatan mental, tetapi tak sengaja terpapar hasil pencarian mereka dengan konten porno.

Tahap pertama aturan ini akan mulai berlaku pada 27 Desember, dan berlaku untuk mesin pencari seperti Google dan Bing, serta toko aplikasi, layanan media sosial, layanan pornografi daring, dan layanan generatif AI.

Sekitar satu dari tiga remaja Australia pertama kali terpapar pornografi sebelum usia 13 tahun dari konten yang ditemukan "secara tidak sengaja", menurut penelitian yang dilakukan oleh eSafety pada tahun 2022.

Sebuah survei terhadap lebih dari 1.000 warga Australia berusia 16 hingga 18 tahun menemukan penemuan daring ini "sering terjadi, tidak disengaja, tidak dapat dihindari, dan tidak diinginkan," yang digambarkan oleh beberapa remaja sebagai sesuatu yang "mengganggu" dan "secara blak-blakan."

Pemimpin milisi Gaza anti-Hamas yang berafiliasi dengan Israel terbunuh

Pemimpin milisi Gaza, Yasser Abu Shabab, yang kelompok anti-Hamasnya didukung oleh Israel, tewas akibat serangan di Gaza selatan.

Beberapa media Israel, termasuk Radio Angkatan Darat, telah melaporkan kematian tersebut.