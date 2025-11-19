Dunia Hari Ini: Sebagian Pasir Mainan Warna-warni yang Ditarik di Australia Berasal Dari Tiongkok
Anda sedang membaca rangkuman informasi pilihan dari berbagai negara dalam Dunia Hari Ini edisi Rabu, 19 November 2025.
Kami mengawali laporan hari ini dengan berita dari Australia.
Pasir mainan warna-warni dari Tiongkok
Sebagian pasir berwarna yang ditemukan mengandung asbes telah dilacak ke sebuah tambang di Tiongkok, menurut Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC).
"Kami memahami bahwa ada tambang tertentu di Tiongkok yang setidaknya sebagian pasirnya berasal dari sana," ujar Wakil Ketua ACCC, Catriona Lowe, kepada program ABC 7.30.
Di seluruh Australia, 74 sekolah telah ditutup, termasuk 72 sekolah negeri di Canberra, satu sekolah independen di Queensland, dan satu sekolah independen lagi di Tasmania.
Lowe tidak dapat mengonfirmasi perusahaan atau operasi mana di Tiongkok yang bertanggung jawab atas pengadaan dan ekspor pasir tersebut, tetapi mengatakan penyelidikan masih berjalan.
"Kami terus mengumpulkan informasi setiap hari, tetapi fokusnya adalah memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang mereka butuhkan," ujarnya.
Senat AS loloskan RUU untuk publikasikan dokumen Epstein
Dewan Perwakilan Rakyat AS telah meloloskan Rancangan undang-undang untuk memaksa publikasi dokumen-dokumen dari investigasi terhadap mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
Produk pasir warna-warni yang beredar di sekolah-sekolah Australia yang mengandung asbes telah ditelusuri sampai ke sebuah tambang di Tiongkok
