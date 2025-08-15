Dunia Hari Ini: Seorang Menteri Israel Berjanji 'Mengubur Negara Palestina'

menu
Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir dari berbagai negara.

Edisi iJumat, 15 Agustus 2025 kami awali dari Israel.

'Mengubur gagasan negara Palestina'

Di puncak bukit yang menghadap Tepi Barat, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dari sayap kanan juga dikenal kontroversial, membuat pernyataan yang mengejutkan.

"Kami akan terus membangun realitas Yahudi yang memuaskan," ujarnya, yang disambut tepuk tangan meriah.

"Realitas ini secara definitif mengubur gagasan negara Palestina, semata-mata karena tidak ada yang perlu diakui, dan tidak ada yang perlu diakui."

Israel punya rencana melakukan pembangunan yang diberi nama E1, dengan keinginan untuk memperluas pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat dan membagi wilayah tersebut menjadi dua. 

Rencana ini sebelumnya dihentikan karena tekanan internasional, namun kini pemerintah Israel mengatakan mereka siap untuk membangunnya.

Lagu Baby Shark hasil jiplakan?

Mahkamah Agung Korea Selatan menolak tuduhan Jonathan Wright, seorang komposer Amerika Serikat yang mengatakan lagu anak-anak Baby Shark menjiplak karyanya.

Sumber ABC Indonesia
