Dunia Hari Ini: Seorang Remaja Sydney Tewas Ditusuk di Terminal Bus
Kami merangkum berita utama yang terjadi selama 24 jam terakhir, supaya kamu enggak ketinggalan dengan perkembangan Dunia Hari Ini.
Edisi Kamis, 28 Agustus 2025, kita awali dengan berita dari Australia.
Penusukan di Sydney menewaskan remaja
Insiden penusukan terjadi di dekat terminal bus di Sydney Barat semalam dengan korban dua pria berusia 19 tahun.
Paramedis Ambulans NSW merawat keduanya, namun, salah satu korban yang ditikam di dada tidak dapat diselamatkan.
Korban lainnya dirawat karena luka tusuk di lengannya dan dalam kondisi stabil di rumah sakit.
Inspektur Darrin Batchelor mengatakan polisi sedang menyelidiki kemungkinan kejadian itu berkaitan dengan geng jalanan.
Pengetatan masa berlaku visa pelajar di AS
Pemerintahan Trump merilis rencana baru untuk memperketat sejumlah visa.
Kebijakan terbaru, yang diungkapkan dalam dokumen, Rabu kemarin, akan menjadi tantangan baru bagi pelajar internasional, pekerja pertukaran, dan jurnalis asing yang harus mengajukan perpanjangan masa tinggal mereka di AS.
Seorang remaja di Sydney, Australia meninggal dunia setelah ditusuk oleh pihak yang diduga adalah anggota geng jalanan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dunia Hari Ini: Taylor Swift Umumkan Pertunangan, Fotonya Disukai Puluhan Juta Orang
- Unjuk Rasa DPR di Jakarta Berakhir Rusuh, Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Arah Massa
- Dunia Hari Ini: Reaksi Israel Setelah Jurnalis Palestina Tewas dalam Serangan Terbaru
- Dunia Hari Ini: Unjuk Rasa Serentak di Australia Menuntut Pemberian Sanksi Terhadap Israel
- Royalti Musik di Indonesia dan Australia, Serupa Tapi Tak Sama
- Dunia Hari Ini: 120 Dakwaan untuk Dokter Mesum Australia