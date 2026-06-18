Dunia Hari Ini: Seorang Seniman yang Menyindir Putin Ditembak Mati

Anda sedang membaca rangkuman Dunia Hari Ini edisi Rabu, 17 Juni 2026.

Laporan utama kita awali dari Rusia.

Kritik Putin, seniman Rusia ditembak mati

Pejabat Polandia mengatakan seorang seniman Rusia yang dikenal karena satirnya terhadap Presiden Vladimir Putin ditembak mati di Polandia timur.

Dua warga negara Belarusia ditangkap terkait pembunuhan tersebut.

Menurut pejabat Polandia, Skrepetsky, yang nama aslinya adalah Robert Kuzovkov, ditembak tiga kali oleh seorang pria bersenjata tak dikenal yang menggunakan pistol, Senin kemarin.

Ketika sang seniman jatuh ke tanah, ia didekati oleh penyerang yang kemudian menembakkan dua tembakan lagi dari jarak dekat.

Skrepetsky dikenal karena karikaturnya yang terkadang provokatif, dan menargetkan tokoh-tokoh politik Rusia terkemuka, mulai dari Putin dan pemimpin Soviet Joseph Stalin, hingga tokoh oposisi Alexei Navalny, dan penguasa Chechnya Ramzan Kadyrov.

Gempa bumi di Tiongkok menewaskan satu orang

Gempa bumi berkekuatan 6,3SR mengguncang provinsi Qinghai, Tiongkok, Selasa kemarin (16/06).