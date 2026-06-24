Dunia Hari Ini: Setidaknya 18 Orang Tewas Akibat Gelombang Panas di Eropa
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Rabu, 24 Juni 2026.
Laporan utama kami hadirkan dari gelombang panas yang menerjang Eropa.
Belasan orang tewas di Prancis akibat cuaca panas
Setidaknya 18 orang tewas di Prancis akibat gelombang panas di Eropa yang memecahkan rekor suhu di beberapa kota, sementara peramal cuaca di Inggris memperkirakan suhu dapat memecahkan rekor untuk bulan Juni minggu ini.
Senin lalu sekolah-sekolah di Prancis ditutup serta ada beberapa yang berubah jadwal.
Suhu di Bordeaux, wilayah penghasil anggur barat Prancis, mencapai 41,9 derajat Celcius, memecahkan rekor yang tercatat Agustus tahun lalu.
Di Poitiers, Prancis tengah, suhu mencapai 41,2 derajat Celcius, mengalahkan rekor tertinggi sebelumnya pada tahun 1947.
Di San Sebastián, di wilayah utara Spanyol yang secara tradisional lebih sejuk, suhu diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius.
Korea Utara akan bangun dua kapal perang?
Korea Utara harus membangun dua kapal perang sebesar kapal Choe Hyon berbobot 5.000 metrik ton setiap tahunnya selama lima tahun ke depan, kata Kim Jong Un, pemimpin negara tersebut.
Sedikitnya 18 orang tewas di Prancis, termasuk dua anak yang ditinggalkan di dalam mobil yang panas
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