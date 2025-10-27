Dunia Hari Ini: Tersangka Pembobol Museum Louvre Ditangkap
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang berisi rangkuman informasi pilihan dari berbagai negara selama 24 terakhir.
Berita dari Pracis menjadi pembuka edisi Senin, 27 Oktober 2025.
Tersangka pencuri permata Louvre ditangkap
Dua tersangka pencurian perhiasan Louvre senilai $102 juta telah ditangkap oleh polisi Prancis, lapor surat kabar Le Parisien.
Kedua pria yang ditangkap itu berasal dari Paris dan dikenal oleh polisi Prancis, kata surat kabar tersebut.
Salah satu tersangka ditangkap di Bandara Charles de Gaulle yang berencana terbang ke Aljazair.
Mereka kemudian ditahan polisi atas dugaan pencurian terorganisir dan konspirasi kriminal.
Tidak ada indikasi bahwa permata mahkota Prancis yang dicuri pada 19 Oktober itu telah ditemukan kembali.
KTT ASEAN ke-47 dimulai, Timor Leste resmi jadi anggota
Pada hari Minggu (26/10) sebuah upacara singkat digelar menyambut Timor-Leste, negara termuda di Asia, ke dalam blok ASEAN, dan secara resmi menjadi anggota ke-11 menjelang KTT ASEAN.
