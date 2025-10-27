menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Tersangka Pembobol Museum Louvre Ditangkap

Dunia Hari Ini: Tersangka Pembobol Museum Louvre Ditangkap

Dunia Hari Ini: Tersangka Pembobol Museum Louvre Ditangkap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dunia Hari Ini: Tersangka Pembobol Museum Louvre Ditangkap

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang berisi rangkuman informasi pilihan dari berbagai negara selama 24 terakhir.

Berita dari Pracis menjadi pembuka edisi Senin, 27 Oktober 2025. 

Tersangka pencuri permata Louvre ditangkap

Dua tersangka pencurian perhiasan Louvre senilai $102 juta telah ditangkap oleh polisi Prancis, lapor surat kabar Le Parisien.

Baca Juga:

Kedua pria yang ditangkap itu berasal dari Paris dan dikenal oleh polisi Prancis, kata surat kabar tersebut.

Salah satu tersangka ditangkap di Bandara Charles de Gaulle yang berencana terbang ke Aljazair.

Mereka kemudian ditahan polisi atas dugaan pencurian terorganisir dan konspirasi kriminal.

Baca Juga:

Tidak ada indikasi bahwa permata mahkota Prancis yang dicuri pada 19 Oktober itu telah ditemukan kembali.

KTT ASEAN ke-47 dimulai, Timor Leste resmi jadi anggota

Pada hari Minggu (26/10) sebuah upacara singkat digelar menyambut Timor-Leste, negara termuda di Asia, ke dalam blok ASEAN, dan secara resmi menjadi anggota ke-11 menjelang KTT ASEAN.

Dua tersangka pencurian perhiasan Louvre senilai $102 juta telah ditangkap oleh polisi Prancis, lapor surat kabar Le Parisien

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI