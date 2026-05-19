Dunia Hari Ini: Tiga Pria Tewas Dalam Penembakan di Masjid Amerika Serikat

Anda sedang membaca rangkuman Dunia Hari Ini edisi Selasa, 19 Mei 2026.

Laporan utama kita awali dari Amerika Serikat.

Penembakan di masjid Amerika Serikat

Penembakan terjadi di masjid di California menewaskan tiga pria dan dua tersangka remaja, kata polisi.

Kepala Kepolisian San Diego, Scott Wahl, mengatakan salah satu korbannya adalah seorang petugas keamanan di masjid tersebut.

Ia mengatakan penembakan di Pusat Islam San Diego sedang dipertimbangkan sebagai kejahatan kebencian dan FBI sudah dipanggil untuk membantu penyelidikan.

"Ini adalah mimpi buruk terburuk bagi setiap komunitas," katanya sebelum memastikan ancaman tersebut telah berakhir. Baca Juga: Konon, Kesepakatan Dagang Indonesia-AS Tak Memuat Transfer Data Kependudukan

Kepala kepolisian mengatakan dua tersangka laki-laki, berusia 17 dan 19 tahun, kemudian ditemukan tewas akibat luka tembak yang tampaknya dilakukan sendiri.

Delegasi Indonesia diintersepsi tentara Israel

Beberapa delegasi Indonesia dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla diintersepsi tentara Israel ketika berlayar menuju Gaza.