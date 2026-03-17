Dunia Hari Ini: Tim Advokasi Menganggap Serangan Andrie Yunus 'Terencana dan Terstruktur'

Laporan Dunia Hari Ini kembali dengan beberapa kejadian dunia selama 24 jam terakhir.

Edisi Selasa, 17 Maret 2026 ini kami hadirkan dari Indonesia.

Perkembangan kasus penyiraman Andrie Yunus

Penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus merupakan "serangan yang terencana, terstruktur, dan sistematis, serta dilakukan aktor yang terlatih."

Hal tersebut dikemukakan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dalam konferensi pers kemarin (16/03).

TAUD juga menuntut Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Tim Investigasi Independen, dan Kepala Kepolisian RI untuk "menangkap percobaan pembunuhan berencana ini secara transparan dan akuntabel."

Sementara itu, polisi telah membentuk Tim Gabungan Pengungkapan Perkara untuk mengungkap tragedi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Kombes Pol Iman Imaduddin dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya mengatakan Polda Metro Jaya bisa menganalisa berdasarkan tangkapan kamera di 86 titik.

"Para terduga pelaku diduga telah mengikuti korban sejak sebelum kejadian,"ungkapnya.