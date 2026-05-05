Dunia Hari Ini: Vietnam Membangun Stadion Dengan Kapasitas Ratusan Ribu Penonton

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan kejadian dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan utama dalam edisi Selasa, 5 Mei 2026 ini kami hadirkan dari Vietnam.

Proyek stadion raksasa Vietnam

Vietnam sedang membangun stadion yang dapat menampung 135.000 penonton dan tampak seperti drum raksasa Vietnam.

Saat ini, wujudnya memang masih berupa konstruksi, tetapi pada tahun 2030, para pendukungnya mengatakan Stadion Hung Vuong akan menjadi salah satu arena terbesar di dunia.

Di atas kertas, stadion ini memiliki 3.000 kursi lebih banyak daripada Stadion Narendra Modi di India, dan akan menyaingi Stadion Rungrado 1 Mei di Korea Utara, yang diperkirakan dapat menampung antara 114.000 dan 150.000 orang.

Pengembangnya, Vingroup, mengatakan stadion ini akan memiliki atap yang dapat dibuka tutup terbesar di dunia.

Beberapa stadion dalam kawasan olahraga yang diusulkan yang akan menjadi pusat arena lebih besar yang bisa menampung hingga 1,2 juta orang.

Kapal pesiar dengan wabah virus dilarang berlabuh

Otoritas kesehatan Tanjung Verde telah melarang kapal pesiar yang diduga terpapar wabah hantavirus untuk berlabuh di pelabuhan Praia.