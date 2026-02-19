menu
Dunia Hari Ini: Wakil Presiden Filipina Sara Duterte Mencalonkan Diri di Pemilu 2028

Dunia Hari Ini: Wakil Presiden Filipina Sara Duterte Mencalonkan Diri di Pemilu 2028

Dunia Hari Ini: Wakil Presiden Filipina Sara Duterte Mencalonkan Diri di Pemilu 2028
Sara Duterte akan mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu Filipina tahun 2028. (Reuters: Eloisa Lopez)

Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini, edisi Kamis 19 Februari 2026.

Laporan utama hari ini kami hadirkan dari Filipina.

Sara Duterte akan mencalonkan diri dalam pemilu Filipina

Wakil Presiden Filipina Sara Duterte mengatakan kemarin (18/02) dirinya akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan 2028.

Ia menyalahkan pemimpin petahana Ferdinand Marcos Jr atas masalah-masalah negara, termasuk korupsi.

Putri dari mantan pemimpin yang sedang dipenjara, Rodrigo Duterte, ini dianggap sebagai salah satu kandidat potensial terkuat dalam pemilihan 2028 menurut jajak pendapat.

"Butuh waktu 47 tahun bagi saya untuk memahami hidup saya tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi milik saya sendiri," kata Duterte dalam konferensi pers.

Duterte meminta maaf karena membantu Marcos memenangkan pemilihan 2022, ketika ia mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dan membantunya memanfaatkan basis dukungan besar keluarganya.

Sumber ABC Indonesia
