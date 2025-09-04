menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Diduga Menyerang Kamp Penduduk Aborigin Ditangkap

Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Diduga Menyerang Kamp Penduduk Aborigin Ditangkap

Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Diduga Menyerang Kamp Penduduk Aborigin Ditangkap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Empat orang kini telah didakwa atas serangan di Camp Sovereignty pada hari Minggu. (Supplied)

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Kamis, 4 September 2025.

Laporan dari berbagai belahan dunia selama 24 jam terakhir kami awali dari Australia.

Dakwaan penyerang kamp Aborigin

Orang keempat telah dijatuhi tuduhan menyerang 'Camp Sovereignity' atau kamp milik penduduk asli Australia, yakni suku Aborigin, di Melbourne akhir pekan lalu.

Baca Juga:

Sekelompok pria berpakaian hitam terlibat perkelahian dengan penghuni kamp setelah mengikuti demonstrasi anti-imigrasi pada hari Minggu.

Pemimpin Neo-Nazi, Thomas Sewell, ditahan setelah ditangkap awal pekan ini atas insiden tersebut.

Kepolisian Negara Bagian Victoria mengatakan seorang pria berusia 29 tahun asal Rye ditangkap kemarin di Sunnyside Road, Mount Eliza.

Baca Juga:

Ia diinterogasi oleh detektif dan didakwa dengan kerusuhan, penyerangan ilegal, dan melepaskan tembakan rudal.

Polisi yang melindas ojol diberhentikan

Kepolisian RI menetapkan pemberhentian tidak terhormat terhadap anggot polisi yang melindas pengemudi ojek online Affan Kurniawan.

Orang keempat dijatuhi tuduhan melakukan serangan terhadap kamp milik penduduk Aborigin di Melbourne, hari Minggu lalu

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI