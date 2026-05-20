Dunia Hari Ini: Warga Diminta Waspada, Wabah Difteria Menyebar di Australia

Difteri adalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, sangat menular, serta dapat menginfeksi hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan. (ABC News: Alice Pavlovic)

Anda sedang membaca rangkuman Dunia Hari Ini, edisi Rabu 20 Mei 2026, yang kita awali dengan laporan wabah penyakit difteria di Australia.

Warga Australia diminta divaksin difteria

Asosiasi Medis Australia mendesak warga Australia untuk memeriksa apakah mereka dan keluarga mereka sudah mendapatkan vaksinasi terbaru, karena difteri menyebar ke lebih banyak negara bagian.

Hingga 19 Mei 2026, telah ada 223 pemberitahuan kasus difteri, yang sudah melebihi jumlah kasus tahunan yang tercatat.

Difteri adalah infeksi bakteri serius yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, saluran pernapasan, atau kulit. 

Dalam kasus yang parah, difteri pernapasan dapat menghambat pernapasan, dan racunnya dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa, termasuk kerusakan jantung dan saraf.

Tulisan pelaku penembakan masjid

Pihak berwenang menemukan jika dua remaja yang menembak dan membunuh tiga orang di sebuah masjid di San Diego, bertemu secara daring dan punya rasa "kebencian yang luas" terhadap berbagai agama dan ras.

Kedua terduga pelaku penembakan diidentifikasi sebagai Caleb Vasquez, 18 tahun, dan Cain Clark, 17 tahun, kata seorang pejabat Departemen Kehakiman kepada Reuters.

Keduanya ditemukan tewas di dalam sebuah kendaraan di dekat lokasi kejadian.

Sumber ABC Indonesia
