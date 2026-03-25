JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Warga Jepang Diperingatkan untuk Tidak Panik Beli Tisu Toilet

Dunia Hari Ini: Warga Jepang Diperingatkan untuk Tidak Panik Beli Tisu Toilet

Dunia Hari Ini: Warga Jepang Diperingatkan untuk Tidak Panik Beli Tisu Toilet
Jepang memperingatkan warganya untuk tidak panik membeli tisu toilet karena produk tersebut tidak terpengaruh oleh konflik di Selat Hormuz. (ABC News)

Laporan Dunia Hari Ini edisi Rabu, 25 Maret 2026 kembali dengan laporan beberapa negara selama 24 jam terakhir.

Kami memulai edisi ini dengan laporan dari Jepang.

Warga Jepang panik beli tisu toilet

Jepang mendesak warganya untuk tidak panik membeli tisu toilet, di tengah semakin maraknya fenomena 'panic buying' akibat perang Iran.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada masalah dengan pasokan dan tidak perlu menimbun.

Ia mengatakan ini meskipun ada "laporan dan unggahan media sosial mengenai distribusi tisu toilet."

"Kami meminta masyarakat untuk mengambil keputusan yang tenang dan rasional mengenai pembelian tisu toilet berdasarkan informasi yang akurat," bunyi pernyataannya.

Empat kelompok ritel, di antaranya Asosiasi Supermarket Jepang dan Asosiasi Rantai Toko Obat  Jepang, mengeluarkan pernyataan seragam dengan judul: 'Blokade Selat Hormuz tidak akan memengaruhi pasokan produk kertas toilet.'

Israel hendak ambil alih Lebanon selatan

Menteri Pertahanan Israel telah mengumumkan rencana militer negaranya untuk mengambil alih kendali Lebanon selatan, dari perbatasan Israel, yang dikenal sebagai Garis Biru, hingga Sungai Litani.

Pemerintah Jepang dan badan-badan perlindungan konsumen mendesak para pembeli untuk tidak panik membeli tisu toilet karena perang Iran

Sumber ABC Indonesia
