Dunia Hari Ini: Warga Palestina Rayakan Tahap Pertama Rencana Perdamaian Israel-Hamas
Ikuti perkembangan dunia dengan cepat lewat rangkuman Dunia Hari Ini.
Edisi Kamis, 9 Oktober 2025 kita awali dengan perkembangan dari Gaza.
Kesepakatan perdamaian Israel dan Hamas
Pagi ini, presiden AS Donald Trump mengumumkan di Truth Social jika Israel dan Hamas sudah menandatangani tahap pertama rencana perdamaian.
Ia mengatakan semua sandera akan segera dibebaskan dan Israel akan menarik pasukan mereka ke garis yang disepakati, sebagai langkah pertama menuju "perdamaian yang kuat, langgeng, dan abadi."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ini adalah "hari yang luar biasa bagi Israel", yang disambut meriah oleh warga Israel. Sementara warga Palestina merayakan berita dengan turun ke jalan.
Dilaporkan Hamas akan membebaskan 20 sandera hidup, yang akan ditukar dengan 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari fase pertama perjanjian damai.
Qatar mengatakan Israel dan Hamas mencapai kesepakatan "akan mengarah pada berakhirnya perang, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta masuknya bantuan," seperti dikatakan Majed al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar.
Banjir besar di Vietnam menelan jiwa
Banjir besar menewaskan sedikitnya delapan orang di Vietnam, sementara puluhan ribu orang terlantar akibat air yang merendam jalanan dan rumah warga.
