Dunia Hari Ini: Warga Wellington di Selandia Baru Diminta Mengungsi karena Banjir

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah berita pilihan dari sejumlah negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Informasi dari Selandia Baru membuka edisi Selasa, 21 April 2026 hari ini.

Pemerintah Selandia Baru desak warga Wellington mengungsi karena banjir

Warga setempat yang tinggal di daerah dataran rendah ibu kota Selandia Baru, Wellington, telah didesak untuk mengungsi, karena hujan deras terus mengguyur kota tersebut.

Kota itu mengalami banjir bandang semalam.

Walikota Andrew Little mengatakan kepada Radio New Zealand kemarin (20/04) bahwa Wellington telah diguyur 77 milimeter curah hujan dalam waktu kurang dari satu jam, menjadikannya curah hujan tertinggi yang pernah tercatat.

Hujan deras tersebut menyebabkan banjir bandang, penutupan jalan, dan tanah longsor di distrik bisnis pusat kota dan pinggiran selatan.

Media melaporkan bahwa orang-orang harus mengungsi dari rumah yang terendam banjir pada malam hari dan setidaknya satu tanah longsor menghantam sebuah rumah.

Trump tampaknya 'tidak mungkin' perpanjang batas waktu gencatan senjata

Presiden AS Donald Trump mengatakan dia tidak mungkin memperpanjang gencatan senjata, yang akan berakhir pada Rabu (22/04) malam besok.