menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Zohran Mamdani Menjadi Wali Kota Muslim Pertama Kota New York

Dunia Hari Ini: Zohran Mamdani Menjadi Wali Kota Muslim Pertama Kota New York

Dunia Hari Ini: Zohran Mamdani Menjadi Wali Kota Muslim Pertama Kota New York
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dunia Hari Ini: Zohran Mamdani Menjadi Wali Kota Muslim Pertama Kota New York

Dunia Hari Ini telah merangkum kejadian dari berbagai negara selama 24 jam terakhir.

Laporan utama untuk edisi Kamis, 6 November 2025 kami hadirkan dari Amerika Serikat.

Wali Kota Muslim pertama New York

Partai Demokrat meraih kemenangan gemilang kemarin setelah menyapu bersih pemilihan umum besar pertama sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih.

Baca Juga:

Zohran Mamdani, Wali Kota terpilih New York City yang berusia 34 tahun, memenangkan kontes yang diawasi ketat di New Jersey, New York, dan Virginia.

Ia merupakan wali kota Muslim pertama di New York.

"Kami menang di seluruh negeri, di wilayah merah, wilayah ungu, dan wilayah biru. Kenyataannya, ini adalah penolakan besar terhadap ekstremisme Trump," ujar Ken Martin, ketua Komite Nasional Demokrat, kepada para wartawan.

Baca Juga:

Zohran berjanji akan menangani tingginya biaya hidup di kota metropolitan terbesar di Amerika dan mencakup pembekuan sebagian uang sewa, menggratiskan tempat penitipan anak, bus, serta pembukaan toko kelontong.

Keluarga Lamar Ahchee buka suara

Keluarga pria Australia Lamar Ahchee, yang didakwa atas beberapa dakwaan narkoba di Bali, buka suara.

Zohran Mamdani, Wali Kota terpilih New York City yang berusia 34 tahun, memenangkan kontes yang diawasi ketat

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co