Dunia Makin Panas, Afghanistan Ancam Balas Aksi Militer Pakistan

jpnn.com, KABUL - Jet-jet tempur Pakistan melancarkan serangan udara di wilayah timur dan tenggara Afghanistan, Minggu (22/2) dini hari, menargetkan lokasi yang disebut sebagai tempat persembunyian militan, sementara otoritas Afghanistan melaporkan jatuhnya korbanwarga sipil dan berjanji akan melakukan pembalasan.

Melalui platform media sosial X, Kementerian Penerangan Pakistan menyatakan serangan lintas batas itu menghantam "tujuh kamp dan tempat persembunyian teroris" yang disebut milik Taliban Pakistan dan kelompok ISIS Khorasan.

Kementerian itu menyatakan memiliki "bukti kuat" bahwa serangan bom bunuh diri baru-baru ini, termasuk satu di ibu kota Islamabad, direncanakan dan dilancarkan dari wilayah Afghanistan.

Menteri Negara Urusan Dalam Negeri Pakistan Talal Chaudhry mengatakan kepada stasiun televisi Geo News bahwa sedikitnya 70 "teroris" tewas dalam serangan tersebut, mengutip laporan awal.

Kementerian Pertahanan Afghanistan dalam pernyataan yang diunggah di X mengatakan bahwa "respons yang tepat dan terukur" akan diambil pada waktu yang sesuai.

Kementerian Luar Negeri Afghanistan memanggil Duta Besar Pakistan untuk Kabul Ubaid Ur Rehman Nizamani dan menyerahkan nota protes atas serangan udara tersebut.

Baca Juga: PM India Tegaskan Hujan Rudal ke Pakistan Belum Berakhir

Media Afghanistan Tolo News melaporkan bahwa serangan udara menghantam distrik Khogyani, Ghani Khel, dan Behsud di Provinsi Nangarhar, serta distrik Barmal dan Urgun di Provinsi Paktika. Mengutip sumber setempat, media itu menyebut warga sipil termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan Enayatullah Khwarazmi dan juru bicara pemerintah Zabihullah Mujahid mengatakan serangan tersebut menewaskan dan melukai puluhan perempuan dan anak-anak.