Dunia Olahraga Harus Aman, PSSI Siap Dukung Menteri Erick Berantas Predator Seksual

jpnn.com, JAKARTA - Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada atlet cabang olahraga (cabor) panjat tebing dan kickboxing memantik dari seluruh kalangan, termasuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengecam perbuatan terduga pelaku yang mencederai nilai-nilai luhur yang selama ini dijunjung tinggi dalam dunia olahraga.

“PSSI sangat menyayangkan kekerasan seksual yang menimpa atlet kita. Olahraga dibangun di atas nilai sportivitas, rasa saling menghormati, dan integritas," ujar Yunus Nusi.

Dia menambahkan kekerasan seksual jelas merupakan tindakan yang mencederai nilai-nilai tersebut dan tidak boleh mendapat tempat dalam ekosistem olahraga.

Kejadian ini bukan hanya menyedihkan bagi atlet sebagai korban ataupun keluarganya saja, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Karena para atlet tersebut sudah memberikan prestasi baik untuk daerah mereka ataupun untuk bangsa,” tegasnya.

Yunus berharap dua kasus ini ditangani secara serius, profesional, dan transparan oleh kepolisian sehingga bisa memberikan keadilan bagi para korban

Dia mengapresiasi langkah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir yang menunjukkan komitmennya untuk mengawal kasus, menjamin perlindungan bagi korban dan mengupayakan lingkungan olahraga bebas dari kekerasan.