Dunia Politik Gaduh, APTISI Ingatkan Presiden dan DPR Fokus Kepentingan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi, Alumni, dan Aktivis Kampus Indonesia (GERAAK INDONESIA) memberikan pernyataan sikap menyikapi sejumlah permasalah di dunia politik dan hukum tanah air di Jakarta Pusat pada Rabu (11/11).

Pernyataan sikap itu terkait moral kebangsaan agar menjaga keutuhan konstitusi, mengawal muruah kepemimpinan nasional, dan menegakkan kejujuran etika akademik Indonesia.

Pernyataan sikap itu ditujukan untuk Presiden Prabowo Subianto dan jajaran, Wapres Gibran Rakabuming Raka, para ketua umum partai politik dan wakil rakyat di DPR RI.

Ketua Umum APTISI Prof. Dr. Budi Djatmiko mengatakan para akademisi saat ini menyoroti dan mencermati perkembangan situasi sosial, politik, hukum, dan tata kelola keamanan nasional terkini—khususnya menyangkut dugaan spionase/penyadapan terhadap kepala negara, eskalasi dinamika hukum pasca-putusan lembaga peradilan MK dan putusan kasasi MA terkait keabsahan dokumen administrasi penyetaraan ijazah menengah Wapres Gibran Rakabuming serta kondisi umum stabilitas ekonomi dan kebatinan bangsa.

Menurut Budi perlu ada langkah tegas dan bijak dari pihak-pihak terkait tersebut untuk menjaga kondisi dan situasi negara saat ini.

“Kami meminta presiden menjaga efektivitas roda pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di tengah dinamika politik tingkat tinggi. Presiden diharapkan tetap menjadi jangkar stabilitas, memimpin penyelenggaraan pelayanan publik, kepastian akses pendidikan, serta perlindungan daya beli dan kebutuhan pokok rakyat banyak agar tidak terabaikan oleh kegaduhan politik elite.

Sementara terkait kasus penyadapan, Budi meminta Presiden Prabowo Subianto memulihkan kedaulatan pertahanan dan ketahanan siber nasional. Dia menegaskan dugaan penyadapan terhadap presiden merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan kerahasiaan kepresidenan.

Presiden didorong untuk memerintahkan audit forensik menyeluruh pada sistem intelijen dan pengamanan siber negara, menindak aktor yang bertanggung jawab secara transparan, serta memastikan simbol negara terbebas dari intervensi maupun spionase pihak asing dan domestik.