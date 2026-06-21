Duo Antonia Perkenalkan Diri Lewat Suara Hati

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal, Duo Antonia resmi memperkenalkan diri di industri musik lewat mini album perdana yang berjudul Suara Hati.

Berawal dari cinta sederhana terhadap musik, perjalanan Duo Antonia tumbuh menjadi kisah yang jauh lebih dalam tentang kehidupan, harapan, dan keberanian untuk memulai kembali.

Di balik proyek musik ini ada sosok Dona Antonia, seorang cancer survivor yang memutuskan untuk benar-benar mengikuti panggilan hatinya setelah melewati salah satu fase terberat dalam hidupnya.

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Pengalaman melawan kanker mengubah cara Dona Antonia memandang waktu, mimpi, dan hidup itu sendiri. Dari sanalah musik tidak lagi menjadi sekadar hobi, melainkan ruang untuk bertahan, bercerita, sekaligus menemukan kehidupan yang baru.

“Terbentuknya dari saya yang hobi menulis, namun 2023 saya didiagnosis kanker, saya disarankan juournaling sehingga menambah minat bikin lagu. Setelah sembuh, saya ingin membuat legacy dengan menghadirkan karya," ungkap Dona Antonia di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Minggu (21/6).

Dari perjalanan personal itulah Duo Antonia lahir. Bukan hanya sebagai proyek musik, tetapi juga sebagai medium yang sangat intim untuk menuangkan rasa, luka, harapan, dan cerita-cerita kehidupan yang dekat dengan banyak orang.

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Sebagai songwriter dan composer, Dona Antonio menghadirkan lagu-lagu yang jujur secara emosional, hangat, dan penuh makna, dengan harapan setiap pendengar bisa merasa ditemani dan dipahami.

Demi menyampaikan emosi tersebut secara utuh, Dona menggandeng Eriska Millen atau Millen sebagai lead vocal Duo Antonia. Karakter suara Millen yang lembut namun kuat, dipenuhi rasa dan penjiwaan, menjadi elemen penting yang menghidupkan setiap cerita dalam lagu-lagu.