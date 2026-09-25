Duo Presisi, Ulil dan Attar Dapat Hadiah Umrah Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Ulil dan Attar, dua bersaudara yang namanya terinspirasi dari slogan Polri: Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) mendapat hadiah umrah gratis.

Hadiah tersebut diberikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Dua bersaudara yang diberangkatkan umrah itu memiliki nama lengkap Ulil Albab Presisi alias Ulil Presisi (4) dan adiknya Sattar Abdillah Presisi (1) alias Attar Presisi.

Baca Juga: Ketua PW Al Washliyah Sumut Sekaligus Anggota DPD RI Dukung Penuh Kemenhaj Berantas Mafia Haji dan Umrah

Keduanya dikenal sebagai 'Duo Presisi' yang beberapa kali mencuri perhatian warganet saat hadir di acara Polisi Sahabat Anak, Satlantas Polresta Bogor Kota, dan Panen Raya di Indramayu bersama Kapolda Jawa Barat.

"Kebetulan Ulil ulang tahun yang ke-4 di bulan September ini. Alhamdulillah dapat hadiah Umrah Gratis Presisi dari Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit," tutur Caca, ibu dari 'Duo Presisi' dalam keterangan resmi.

Menurut Caca, dirinya dan suami memang mengidolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Sebagai bentuk dukungan, keduanya pun memberikan nama Presisi pada anak-anaknya.

"Kami melihat Polri di bawah kepemimpinan Pak Listyo Sigit sekarang sudah banyak disukai, diempati, bahkan di-respect masyarakat karena semakin dekat dengan masyarakat. Ketegasan beliau terhadap oknum yang melanggar kode etik juga ditindak tegas secara terbuka," jelasnya.