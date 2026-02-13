Duraking Run 2026, Sensasi Lari di Sisi Runway Husein Sastranegara Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Duraking Run Air Forece Run Lanud Husein Sastranegara siap menghadirkan pengalaman lari yang tidak biasa.

Sebab, peserta berlari di area dalam pangkalan militer, tepatnya di sisi landasan pesawat Lanud Husein Sastranegara, Minggu (26/7/2026).

Owner Duraking, Billy Linjaya Lesmana, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara Duraking dan TNI Angkatan Udara Lanud Husein Sastranegara sebagai penyedia venue.

"Tahun ini Duraking Run, Air Force Run Lanud Husein Sastranegara diselenggarakan 26 Juli 2026. Kami berkolaborasi dengan TNI AU Lanud Husein Sastranegara sebagai venue dan penyedia tempat," kata Billy dalam konferensi pers di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (13/2).

Adapun yang membuat event ini spesial, kategori 5K akan sepenuhnya menggunakan fasilitas di dalam Lanud. Bahkan, disebut-sebut menjadi race pertama di Bandung dengan lintasan 5 km yang benar-benar steril dari lalu lintas umum.

"Untuk 5K, kami akan menggunakan seluruh fasilitas Lanud. Jadi kemungkinan ini pertama kali di Bandung race 5 km-nya steril. Sementara 10K, setengah steril di dalam Lanud, setengahnya lagi masih sharing dengan masyarakat," jelasnya.

Billy mengungkapkan, peserta akan start dan finish di dalam area Lanud, tepat di samping runway pesawat.

Meski tidak diperbolehkan menginjak landasan karena aturan keamanan, pelari tetap bisa merasakan atmosfer berbeda.