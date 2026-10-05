Durasi Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu Tidak Lagi 1 Tahun, Alhamdulillah

jpnn.com - BENGKULU UTARA - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sudah selesai melakukan evaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu yang diangkat pada Oktober 2025.

Pemkab setempat memperpanjang kontrak 176 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu hingga lima tahun ke depan.

"Evaluasi kinerja PPPK paruh waktu telah selesai. Untuk perpanjangan kontraknya saat ini mulai berjalan," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkulu Utara Syarifah Inayati di Bengkulu Utara, Minggu (4/10).

Dia mengatakan para PPPK paruh waktu tersebut akan melanjutkan proses penandatanganan kontrak sebelum menerima SK perpanjangan kontrak dengan masa kerja selama lima tahun.

Untuk jangka waktu tersebut berbeda dengan kontrak sebelumnya yang masih diberlakukan satu tahun dan penandatanganan kontrak ditargetkan selesai awal Oktober 2026.

Syarifah menambahkan bahwa hasil evaluasi kinerja menjadi bagian dari proses perpanjangan kontrak, sebelum dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja.

Di sisi lain, sebanyak 2.292 PPPK penuh waktu lainnya masa kontrak mereka masih diberlakukan selama satu tahun dan dijadwalkan menerima SK perpanjangan paling lambat pada akhir Desember 2026.

Untuk PPPK penuh waktu, evaluasi kinerja di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) telah dilakukan dan saat ini proses tersebut tinggal menunggu persetujuan dari Bupati Bengkulu Utara.