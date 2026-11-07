Duta Besar Indonesia Ingin Banteng Liar di Australia Utara Dilindungi

Menurut Duta Besar Indonesia untuk Australia, kawanan banteng liar yang didatangkan dari Indonesia ke Northern Territory (NT) atau Kawasan Australia Utara hampir dua abad lalu harus dilindungi dan suatu saat nanti dapat dipulangkan kembali ke tanah air.

Sekitar 10.000 ekor sapi banteng liar hidup di Cobourg Peninsula, sekitar 200 kilometer di timur laut Darwin.

Hewan-hewan ini didatangkan oleh sebuah permukiman kolonial yang gagal pada tahun 1840-an dan kini hidup bebas di alam liar.

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Meskipun berstatus sebagai hewan liar di Australia, banteng termasuk spesies yang sangat terancam punah. Di Indonesia sendiri, hanya tersisa sekitar 1.000 ekor di alam liar.

Duta Besar Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono, berharap kerja sama kedua negara dapat membantu pemulihan spesies ini.

"Sudah saatnya kita lebih banyak membahas kerja sama penelitian antara taman nasional kami dan taman nasional di sini, ini sangat penting," ujarnya.

Sebuah studi tahun 2006 yang dilakukan terhadap lebih dari 50 ekor banteng menemukan populasi yang hidup di Taman Nasional Garig Gunak Barlu, Cobourg Peninsula, memiliki genetika murni yang tidak lagi umum ditemukan di Asia Tenggara.

Siswo mengusulkan agar sebagian banteng dari Kawasan Australia Utara dapat dipulangkan ke Indonesia, dengan catatan mereka teridentifikasi memiliki profil genetik yang sesuai untuk taman nasional di Indonesia.