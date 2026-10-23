Duta Merek HOKA Indonesia, Febby Rastanty Ramaikan JRF 2026

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Febby Rastanty resmi diperkenalkan sebagai duta merek terbaru HOKA Indonesia.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara HOKA 5,27K Social Run yang menjadi bagian dari rangkaian Jakarta Running Festival (JRF) 2026.

Penunjukan ini menandai babak baru perjalanan lari Febby Rastanty yang pada awalnya dari rutinitas sederhana saat masih kuliah hingga berhasil menuntaskan tujuh ajang World Marathon Majors dan meraih predikat Seven-Star Finisher.

Bagi HOKA, pencapaian tersebut bukan sekadar tentang keberhasilan menyelesaikan perlombaan.

Ada proses panjang, konsistensi, serta berbagai tantangan yang dilalui Febby Rastanty hingga mencapai titik tersebut.

Melalui kolaborasi ini, HOKA Indonesia berkomitmen mendukung perjalanan lari Febby Rastanty dalam menghadapi berbagai tantangan dan pengalaman baru.

“Seven Stars menjadi salah satu pencapaian yang berarti bagi saya. Namun, perjalanan menuju ke sana mengajarkan bahwa berlari bukan hanya tentang target,” ungkap Febby Rastanty.

“Lari memberi saya ruang untuk diri sendiri, menjernihkan pikiran, dan menikmati proses. Dari lari lagi, lari terus, saya belajar untuk konsisten sambil mendengarkan tubuh. Pada akhirnya, rasa senang yang saya temukan dalam berlari menjadi alasan saya untuk terus melangkah,” imbuhnya.