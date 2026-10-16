Duta Topkey Energi Kembangkan Drone Pembersih Insulator untuk Jaringan Listrik
jpnn.com, JAKARTA - PT Duta Topkey Energi mengembangkan teknologi drone cleaning insulator untuk mendukung efisiensi pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik di Indonesia.
Inovasi ini berpotensi meningkatkan keselamatan kerja, mengoptimalkan operasional, serta membuka peluang pengembangan tenaga kerja terampil di sektor energi.
Teknologi tersebut didemonstrasikan pada 13 Oktober 2026 di lingkungan Unit External ULTG Yogyakarta, Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah.
Meski berpotensi menjadi alternatif metode pemeliharaan jaringan, penerapannya secara luas masih memerlukan evaluasi teknis dan operasional.
Direktur Transmisi dan Perencanaan PLN, Daniel Tampubolon, menyambut positif gagasan pemanfaatan drone untuk membersihkan isolator pada jaringan transmisi.
Namun, implementasinya perlu mempertimbangkan keselamatan kerja, keandalan peralatan, kepatuhan terhadap standar, serta kebutuhan operasional jaringan listrik.
CEO sekaligus Direktur Utama PT Duta Topkey Energi, Novita Emilda, mengatakan teknologi tersebut dikembangkan untuk mengatasi kontaminasi isolator akibat garam laut, debu, abu vulkanik, dan partikel lainnya.
Penumpukan kontaminan dapat mengganggu kinerja isolasi listrik dan meningkatkan risiko flashover atau loncatan listrik pada permukaan isolator.
Duta Topkey Energi kembangkan drone pembersih insulator untuk efisiensi pemeliharaan jaringan listrik.
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