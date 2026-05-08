DVI Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Korban Kecelakaan Bus ALS di Sumsel

Kepala RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang Kombes Pol Budi Susanto di Palembang, Jumat (8/5/2026). (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)

jpnn.com, PALEMBANG - DVI Polri menemukan total 17 jenazah korban kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, dari 16 kantong jenazah yang diterima di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

Kepala RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang Kombes Pol Budi Susanto mengatakan penemuan tersebut didapat setelah tim melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh kantong jenazah korban.

“Pada hasil penelusuran dan pendalaman hari ini, kami menemukan 17 body part atau tubuh jenazah dari 16 kantong jenazah,” katanya di Palembang, Jumat.

Dia menjelaskan dalam satu kantong jenazah ditemukan dua bagian tubuh yang saling menempel di area ketiak sehingga jumlah korban bertambah setelah dilakukan rekonsiliasi. Satu bagian tubuh tambahan tersebut diduga merupakan anak berusia di bawah lima tahun.

“Kami belum bisa menentukan jenis kelaminnya karena kondisinya lebih kecil dan hancur. Namun, dari beberapa bagian tubuh yang diperiksa, kami menduga itu anak-anak usia di bawah lima tahun,” katanya menjelaskan.

Tim DVI saat ini masih fokus melakukan identifikasi korban melalui pencocokan data antemortem dan postmortem yang diperoleh dari keluarga korban.

Informasi keluarga korban diterima melalui layanan hotline maupun secara langsung di pos antemortem RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

Untuk berbagai properti yang ditemukan pada korban seperti aksesoris dan gigi belum dapat dijadikan dasar penetapan identitas secara pasti.

